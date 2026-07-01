Erstes „WM-Finale“ für die USA: „Es geht um alles“

SID 01.07.2026 • 02:22 Uhr Trainer Mauricio Pochettino will das K.o.-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina angehen wie das Endspiel.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino will das erste K.o.-Spiel der WM-Endrunde so angehen, als sei es das letzte. „Wir haben keine zweite Chance, wenn wir scheitern. Es geht um alles“, sagte er vor dem Sechzehntelfinale der USA am Mittwoch (Do., 02.00 MESZ/MagentaTV) gegen Bosnien-Herzegowina. Der Spiel müsse in dem Bewusstsein bestritten werden, als sei es „das Finale der WM. Und wenn wir weiterkommen, wird das nächste auch ein Finale der WM sein“.

Keine Sorgen bereitet Pochettino die miserable Bilanz des US-Teams gegen europäische Mannschaften. Von den vergangenen zehn Duellen mit Europa gewannen die Amerikaner keines. Der letzte Sieg gegen eine europäische Mannschaft gelang im Dezember 2021 – gegen Bosnien-Herzegowina. Ein Muster will Pochettino darin allerdings nicht erkennen: „Vielleicht ist es reiner Zufall.“

Zugleich sagte der Argentinier aber auch, dass das Spiel in Santa Clara „eine gute Gelegenheit“ sei, gegen die Geschichte zu kämpfen, nicht nur gegen Bosnien-Herzegowina, sondern auch gegen die vergangenen fünf Jahre“. Seit Dezember 2021 verloren die USA unter anderem zweimal gegen Deutschland, zuletzt bei der WM-Generalprobe in Chicago (1:2). Im letzten Gruppenspiel gab es ein 2:3 gegen die Türkei.