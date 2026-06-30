Ewige WM-Torjäger: Mbappé zieht an Klose vorbei

SID 01.07.2026 • 00:53 Uhr Frankreichs Ausnahmespieler Kylian Mbappé überflügelt Miroslav Klose. Doch Lionel Messi liegt weiter vor ihm.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat mit seinen WM-Toren 17 und 18 Deutschlands Stürmer-Ikone Miroslav Klose in der ewigen Torjägerliste überholt.

Nachdem sich beide zuvor mit jeweils 16 Treffern Rang zwei hinter Lionel Messi geteilt hatten, zog Mbappé mit seinem Führungstor in der 45. Minute im Sechzehntelfinale gegen Schweden (3:0) vorbei. In Durchgang zwei legte er nach (73.) Damit fehlt dem Angreifer von Real Madrid nur noch ein Treffer auf Rekordhalter Messi.

Der Argentinier hatte gleich bei seinem WM-Auftakt gegen Algerien (3:0) per Dreierpack zu Klose aufgeschlossen und in den restlichen Gruppenspielen noch drei weitere Treffer nachgelegt.

Mbappés dritte WM-Teilnahme

Der 39-Jährige bestreitet mit Argentinien sein Sechzehntelfinale gegen Kap Verde erst am Samstag (0.00 Uhr MESZ). Vor dem Turnier war Klose alleiniger Rekordtorschütze gewesen, bei der WM 2014 hatte er die Bestmarke des Brasilianers Ronaldo geknackt.

Für Mbappé, Weltmeister von 2018, ist es seine dritte Turnierteilnahme. Vor acht Jahren in Russland hatte er viermal getroffen, 2022 in Katar war er achtmal erfolgreich.