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Fall Balogun: Besorgter Neuendorf fordert FIFA-Aufklärung

DFB macht der FIFA Druck

Für den DFB-Präsidenten geht es um die "Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA".
Nach einem überharten, wenn auch unglücklichen Einsteigen des US-Amerikaners Folarin Balogun im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina zeigt der Schiedsrichter nach VAR-Überprüfung die Rote Karte. Nachträglich nimmt die FIFA die Sperre für das Viertelfinale gegen Belgien zurück - angeblich auf Intervention von US-Präsident Donald Trump.
SID
Für den DFB-Präsidenten geht es um die "Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA".

Bernd Neuendorf hat den „Fall Balogun“ mit großer Sorge zur Kenntnis genommen und Aufklärung vom Fußball-Weltverband FIFA gefordert.

„Die FIFA sollte sich jetzt rasch zu Berichten erklären, wonach der Entscheidung zur Aussetzung der Roten Karte gegen den amerikanischen Spieler Folarin Balogun ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino vorausgegangen sein soll“, ließ der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der im FIFA-Council sitzt, den SID wissen: „Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA.“

Trump rief wohl bei Infantino an

Am Sonntag hatte die FIFA die Sperre für US-Stürmer Balogun aus dem WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zur Bewährung ausgesetzt. Balogun ist damit im Achtelfinale der USA gegen Belgien (Dienstag, 2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) spielberechtigt.

Laut der Nachrichtenagentur AFP und der New York Times rief Trump persönlich bei Infantino an, um ihn um eine Überprüfung der Roten Karte zu bitten.

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