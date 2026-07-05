"Fantastisch": Pochettino feiert aufgehobene Balogun-Sperre

SID 05.07.2026 • 23:51 Uhr Laut dem US-Trainer sei seine Mannschaft "genug bestraft" worden.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat mit großer Zufriedenheit auf die aufgehobene Sperre von Stürmer Folarin Balogun reagiert. Es sei eine „fantastische Entscheidung, nicht nur für uns, sondern für den Fußball“, sagte der Argentinier vor dem WM-Achtelfinale der USA gegen Belgien am Dienstag (2.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV). Man müsse die Entscheidung „feiern“.

Mittelstürmer Balogun hatte im Sechzehntelfinale der USA gegen Bosnien-Herzegowina glatt Rot gesehen. Die FIFA erklärte am Sonntag jedoch, die ursprüngliche Sperre von einem Spiel zur Bewährung ausgesetzt zu haben und berief sich dabei auf Artikel 27. Balogun ist somit im Achtelfinale gegen Belgien spielberechtigt. Zuvor soll laut Berichten der Nachrichtenagentur AFP und der New York Times US-Präsident Donald Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino persönlich gebeten haben, die Sperre zu überprüfen.

Er selbst sei in die Bemühungen „nicht involviert“ gewesen, bekräftigte Pochettino, der von einem „normalen Prozess“ sprach. „Der Verband arbeitet daran, unsere Situation zu verteidigen. Ich war darauf konzentriert, die Mannschaft auf Belgien vorzubereiten“. Von der Entscheidung würden nun auch andere Mannschaften profitieren. „Wenn im nächsten Spiel etwas Unfaireres passiert, hat man die Möglichkeit hinzugehen und die Entscheidung rückgängig machen zu lassen“, meinte Pochettino.