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Top-Quoten für erstes WM-Halbfinale

Top-Quoten für erstes WM-Halbfinale

Das erste WM-Halbfinale wird in Deutschland und Frankreich zum TV-Hit.
Nach dem bitteren Aus im WM-Halbfinale findet Frankreichs Rayan Cherki deutliche Worte. Die Schuld sucht der Man-City-Spieler nur bei seinem eigenen Team.
SID
Das erste WM-Halbfinale wird in Deutschland und Frankreich zum TV-Hit.

Das erste Halbfinale der Fußball-WM hat dem ZDF eine starke TV-Quote beschert. 12,69 Millionen Fans verfolgten am Dienstag ab 21.00 Uhr den 2:0-Sieg Spaniens gegen Frankreich.

Zuvor hatten nur die WM-Spiele der deutschen Mannschaft (bis zu 23,43 Millionen) und das Eröffnungsmatch zwischen Mexiko und Südafrika (10,04) mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.

Starker Marktanteil beim ersten WM-Halbfinale

Der Marktanteil erreichte mit 53,1 Prozent ebenfalls einen starken Wert, bei den 14- bis 49-Jährigen lag dieser sogar bei 65,5 Prozent. Nicht eingerechnet sind die Zuschauer von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls live übertragen wurde.

Auch in Frankreich war die Partie ein Straßenfeger: Am französischen Nationalfeiertag schalteten 20,2 Millionen Zuschauer den Sender M6 ein, dies bedeutet die höchste in diesem Jahr in Frankreich gemessene Einschaltquote.

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