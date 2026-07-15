Top-Quoten für erstes WM-Halbfinale

SID 15.07.2026 • 09:24 Uhr Das erste WM-Halbfinale wird in Deutschland und Frankreich zum TV-Hit.

Das erste Halbfinale der Fußball-WM hat dem ZDF eine starke TV-Quote beschert. 12,69 Millionen Fans verfolgten am Dienstag ab 21.00 Uhr den 2:0-Sieg Spaniens gegen Frankreich.

Zuvor hatten nur die WM-Spiele der deutschen Mannschaft (bis zu 23,43 Millionen) und das Eröffnungsmatch zwischen Mexiko und Südafrika (10,04) mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.

Starker Marktanteil beim ersten WM-Halbfinale

Der Marktanteil erreichte mit 53,1 Prozent ebenfalls einen starken Wert, bei den 14- bis 49-Jährigen lag dieser sogar bei 65,5 Prozent. Nicht eingerechnet sind die Zuschauer von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls live übertragen wurde.