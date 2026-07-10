FC Bayern: Topklub bereitet Millionen-Angebot für Palhinha vor

Philipp Heinemann 10.07.2026 • 11:21 Uhr Dem FC Bayern flattert in Kürze offenbar ein Angebot für Joao Palhinha ins Haus. Der Mittelfeldspieler ist in seiner Heimat heiß begehrt.

Benfica Lissabon streckt offenbar die Fühler nach Joao Palhinha aus. Wie diverse portugiesische Medien berichten, ist der Mittelfeldspieler des FC Bayern ein Wunschkandidat des neuen Trainers Marco Silva. Coach und Spieler kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Fulham.

Palhinha, der im vergangenen Jahr an Tottenham Hotspur ausgeliehen war und in München noch bis 2028 unter Vertrag steht, soll großes Interesse an einer Rückkehr in die Heimat haben.

Die größte Hürde auf dem Weg zu einer Einigung dürfte der finanzielle Aspekt sein. Zum einen ist da Palhinhas Gehalt, das laut A Bola ein Problem darstellen könnte.

Bekommt der FC Bayern gut 20 Millionen Euro für Palhinha?

Zum anderen hat der FC Bayern im Sommer 2024 gut 50 Millionen Euro für den 31-Jährigen ausgegeben und braucht nach den Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown zwingend weitere Transfereinnahmen.

Unter Wert wollen die Münchner den Sechser also nicht verkaufen.