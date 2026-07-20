FIFA ermittelt nach Argentinien-Ausrastern

SID 20.07.2026 • 22:53 Uhr Laut Medienberichten drohen Spielern der argentinischen Nationalmannschaft wegen Fehlverhaltens nach dem WM-Finale Konsequenzen.

Die hässlichen Szenen unmittelbar nach Abpfiff des Finals der Fußball-WM könnten für die argentinische Nationalmannschaft noch ein unschönes Nachspiel haben: Laut Medienberichten hat der Weltverband FIFA eine disziplinarische Untersuchung wegen des Verhaltens einiger argentinischer Spieler eingeleitet.

Nach dem Endspiel in New Jersey am Sonntagabend, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, kursierten Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie der Argentinier Leandro Paredes die Spanier Eric Garcia und Gavi attackiert. Der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala schlug zudem Dani Olmo.

In einer Erklärung der FIFA, aus der mehrere internationale Medien, darunter der Sender ESPN, zitieren, heißt es nun, dass ein Disziplinar- und Ethikstaatsanwalt ernannt worden sei, um mögliche Verstöße im Zusammenhang mit den Vorfällen nach dem Spiel zu untersuchen. Weitere Einzelheiten sollen demnach bekannt gegeben werden, sobald ein entsprechender Bericht vorliege.