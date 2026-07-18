FIFA löscht sieben Millionen Hass-Kommentare

SID 18.07.2026 • 15:08 Uhr Die Zahl der von der FIFA gemeldeten Hass-Kommentare steigt enorm.

Die Anzahl der Hass-Kommentare im Internet ist während der Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika geradezu explodiert. Der Weltverband FIFA löschte im WM-Verlauf mehr als sieben Millionen Beleidigungen, Einschüchterungen oder Drohungen. Dies seien mehr als 14-mal so viele wie noch vor vier Jahren rund um das Turnier in Katar, teilte die FIFA am Samstag mit.

Für die Löschung ist der verbandseigene „Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien“ zuständig, der insgesamt 53 Millionen Kommentare moderierte. Zum Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) zwischen Spanien und Argentinien ist ein weiteres hohes Aufkommen zu erwarten.

2022 waren 470.000 beleidigende oder einschüchternde Kommentare gelöscht worden, das Turnier hatte allerdings 40 Spiele weniger und war kürzer. Die Zahl der von der FIFA gemeldeten Beiträge stieg um das Zehnfache auf mehr als 200.000.