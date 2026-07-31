FIFA macht bei WM-Erweiterung Druck

SID 31.07.2026 • 20:18 Uhr Ein unabhängiges Unternehmen soll in wenigen Wochen die Auswirkungen einer weiteren Aufstockung untersuchen.

Parallel zu den Investorenplänen macht die FIFA offenbar auch bei der Aufstockung der Fußball-WM auf 64 Teams Druck. Wie unter anderem der Guardian berichtete, will der Weltverband die Auswirkungen einer weiteren Ausweitung in kürzester Zeit untersuchen lassen. Demnach soll ein unabhängiges Unternehmen damit beauftragt werden, das bis zum 14. August ausgewählt werden soll. Bereits am 11. September soll das Ergebnis der Untersuchung vorliegen.

Die FIFA ist gerade erst durch die Pläne ihres Präsidenten Gianni Infantino, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, auf harsche Kritik und heftigen Widerstand gestoßen. Die UEFA drohte mit Boykott, die nord- und mittelamerikanische Konföderation CONCACAF und der asiatische Verband AFC lehnten die Pläne ebenfalls ab, damit steht das Vorhaben vor dem Aus.