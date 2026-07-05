Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Franzosen beantragen Annulierung von Olise-Gelb

Franzosen beantragen Annulierung von Olise-Gelb

Der Bayern-Star war gegen Paraguay verwarnt worden und wäre bei einer erneuten Verwarnung in einem möglichen Halbfinale gesperrt.
Bei der WM: Michael Olise
Bei der WM: Michael Olise
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/DAN MULLAN
SID
Der Bayern-Star war gegen Paraguay verwarnt worden und wäre bei einer erneuten Verwarnung in einem möglichen Halbfinale gesperrt.

Der französische Fußballverband (FFF) hat bei der FIFA die Annullierung der Gelben Karte gegen Michael Olise beantragt. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP. Der Bayern-Star war am Samstag im WM-Achtelfinale gegen Paraguay (1:0) in der Nachspielzeit vom usbekischen Schiedsrichter Ilgis Tantaschew (Usbekistan) wegen einer Auseinandersetzung mit Matias Galarza in der Nachspielzeit verwarnt worden.

Die Bilder zeigen allerdings, dass Olise seinen Gegenspieler nicht berührt. Der Münchner legt lediglich seinen Finger vor den Mund, daraufhin sinkt Galarza zu Boden und täuscht einen Schlag vor.

Sollte Olise im Viertelfinale gegen Marokko am Donnerstag in Foxborough erneut eine Gelbe Karte sehen, wäre er im Falle eines Halbfinaleinzugs gesperrt. Bradley Barcola und Manu Koné waren gegen Paraguay ebenfalls verwarnt worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite