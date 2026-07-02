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Früherer DFB-Präsident lüftet Geheimnis um Klopp

DFB-Geheimnis um Klopp gelüftet

Schon 2022 hätte Jürgen Klopp deutscher Bundestrainer werden sollen. Über eine lose Vereinbarung wurde schon lange spekuliert, nun hat ein früherer DFB-Präsident sie ausgeplaudert.
Julian Nagelsmann ist zwar weiter im Amt, doch einige Fans wünschen sich Jürgen Klopp als neuen Nationaltrainer. Ein realistisches Szenario? Was spricht dafür?
SID
Schon 2022 hätte Jürgen Klopp deutscher Bundestrainer werden sollen. Über eine lose Vereinbarung wurde schon lange spekuliert, nun hat ein früherer DFB-Präsident sie ausgeplaudert.

Jürgen Klopp sollte bereits 2022 Fußball-Bundestrainer werden – als Nachfolger von Joachim Löw. Diesen Plan verfolgte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2019, wie der damalige Verbandspräsident Reinhard Grindel nun bestätigte.

Über eine lose Vereinbarung mit Klopp wurde schon lange geraunt, Grindel verrät, wie sie aussah. „Das wusste Klopp auch, weil ihm dies Vertreter des DFB im Frühjahr 2019 in Liverpool erläutert haben“, sagte Grindel dem Münchner Merkur über die Verabredung für 2022. „Wegen meines Rücktritts sind diese Überlegungen offenbar nicht weiterverfolgt worden.“

Nach WM-Aus: Was passiert mit Nagelsmann?

Grindel legte sein Amt im April 2019 nieder, angesichts großen öffentlichen Drucks unter anderem wegen einer übereilten Vertragsverlängerung mit Löw nach der missratenen WM 2018 – bis 2022. Löw hielt sich bis in den November 2021, die gleichfalls sportlich, aber auch kommunikativ desaströse WM in Katar verantwortete Hansi Flick.

Klopp ist derzeit der heißeste Nachfolge-Kandidat für Julian Nagelsmann, mit dessen baldiger Entlassung allgemein gerechnet wird. Die DFB-Spitze will Nagelsmann Medienberichten zufolge aber noch einmal anhören.

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