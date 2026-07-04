Letzter WM-Achtelfinalist fix: Luis Díaz mit Kolumbien siegreich

SID 04.07.2026 • 05:31 Uhr Luis Díaz steht im Kolumbien im WM-Achtelfinale. Die Südamerikaner lassen zwar viele Chancen liegen. Dennoch reicht es zum hochverdienten Erfolg.

Fiesta Colombiana in Kansas City: Angeführt vom agilen Bayern-Star Luis Díaz haben die „Cafeteros“ ihre WM-Ambitionen zum Start der K.o.-Runde untermauert und mausern sich langsam zum Geheimfavoriten.

Die Kolumbianer gewannen ihr gefühltes Heimspiel im US-Bundesstaat Missouri verdient mit 1:0 (1:0) gegen Ghana, auf den Rängen kannte der Jubel der rund 50.000 mitgereisten Fans keine Grenzen. Gegner im Achtelfinale am Dienstag (22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Vancouver ist die Schweiz.

WM: Arias schießt Kolumbien ins Achtelfinale

Jhon Arias (14.) schoss die Südamerikaner zum vierten Mal überhaupt in die Runde der besten 16, es war nach 1990 und 2014 der dritte Sieg in einem K.o.-Spiel einer Weltmeisterschaft.

Ghana konnte Marokko und Ägypten dagegen nicht in die nächste Runde folgen, zum ersten Mal überhaupt hätten drei afrikanische Teams das Achtelfinale erreichen können. Ihr bestes Ergebnis hatten die „Black Stars“ bei der WM 2010 mit dem überraschenden Viertelfinal-Einzug geliefert.

Durch die starke Vorrunde mit dem Gruppensieg vor Portugal wuchsen in Kolumbien bereits große Hoffnungen. „Es ist schön, dass wir von einigen als Mitfavorit gesehen werden. Aber das musst du auf dem Platz zeigen“, sagte Trainer Nestor Lorenzo: „Unser Team hat gelernt, mit der Rolle und der Verantwortung umzugehen.“ Das zeigten die „Cafeteros“ im nahezu komplett in Gelb gefärbten Kansas-City-Stadion von Beginn an, auch wenn die Anfangsphase äußerst kurios verlief.

Erst musste Ex-Bundesligaspieler Jhon Cordoba bei Kolumbien wegen einer Leistenverletzung von Luis Suárez ersetzt werden (8.), ehe bei Ghana Marvin Senaya mit einer Muskelblessur für Alidu Seidu Platz machte (13.). Während Suárez sofort im Spiel war und traumhaft auf den zweiten Pfosten flankte, befand sich Seidu noch im Tiefschlaf und ließ Arias vollkommen frei einschieben. Die Südamerikaner rissen die Spielkontrolle komplett an sich, kombinierten flüssig und gefällig.

Abseits! Tor von Díaz zählt nicht

Gegen den auch nach dem Rückstand tiefstehenden Block von Ghana gab es im letzten Drittel aber kaum Lücken. Das Team von Carlos Queiroz, der von Februar 2019 bis Dezember 2020 ziemlich glücklos auch Kolumbien trainiert hatte, tat für die Offensive im ersten Durchgang bis auf den frühen Warnschuss von Thomas Partey nach 57 Sekunden nichts. Stattdessen musste sich hinten der nach Verletzung zurückgekehrte Stammkeeper Lawrence Ati Zigi beim Kopfball von Johan Mojica auszeichnen (45.+1).