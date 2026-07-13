"Fürchten niemanden": Rabiot lässt Yamals Kampfansage kalt

SID 13.07.2026 • 22:03 Uhr Frankreichs Mittelfeldspieler Adrien Rabiot reagiert gelassen auf die Worte von Lamine Yamal. Vor dem WM-Halbfinale sieht er sein Team in Topform.

Die provokante Kampfansage von Spaniens Lamine Yamal hat die Stars der französischen Fußball-Nationalmannschaft kaltgelassen. „Wir fürchten natürlich niemanden“, sagte Mittelfeldspieler Adrien Rabiot vor dem WM-Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) in Dallas: „Alles spricht für uns. Ich glaube, wir hätten kaum in einer besseren Verfassung hierherkommen können.“

Damit antwortete Rabiot auf die Aussagen von Yamal, der den verbalen Schlagabtausch eröffnet hatte. „Wenn Frankreich jemanden fürchten sollte, dann uns“, sagte der Jungstar dem Fernsehsender TVE: „Wir haben sie beim letzten Mal ausgeschaltet. Wir werden sehen, was passiert, aber wir haben keine Angst.“

Frankreich braucht keinen „Anti-Yamal-Plan“

Frankreich, das im EM-Halbfinale 2024 an Spanien gescheitert war, gehe „unter den bestmöglichen Voraussetzungen“ in die Partie, sagte Rabiot. Einen „Anti-Yamal-Plan“ brauche es daher nicht, um den bei dieser WM bislang unauffälligen Offensivstar des FC Barcelona zu stoppen. „Wir konzentrieren uns auf die spanische Mannschaft als Ganzes. Wir richten unseren Fokus nicht auf einen einzelnen Spieler“, sagte er.