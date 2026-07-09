Fußball-WM 2026: Das Spiel am Donnerstag

WISSENSWERTES: Gleich sechs Spieler der Marokkaner stammen aus Frankreich, der erst 18 Jahre alte Ayyoub Bouaddi etwa wurde in der Nähe von Paris geboren und durchlief bis zur U21 alle französischen Nationalteams. Nun steht er im Kader von Marokko, dem einzigen afrikanischen Team im Viertelfinale. Dort wollen die „Löwen vom Atlas“ Revanche nehmen für das verlorene Halbfinale vor vier Jahren (0:2). Zusätzliche Brisanz birgt das erst zweite Pflichtspiel beider Nationen durch die Geschichte, erst 1956 wurde Marokko unabhängig von Frankreich und Spanien.