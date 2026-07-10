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Fußball-WM 2026: Das Spiel am Freitag

Fußball-WM 2026: Das Spiel am Freitag

Spanien und Belgien begegnen sich im WM-Viertelfinale, Erinnerungen an 1986 werden wach.
Jean-Marie Pfaff im Viertelfinale 1986
Jean-Marie Pfaff im Viertelfinale 1986
© picture-alliance/Pressefoto Rudel/SID/Herbert Rudel
SID
Spanien und Belgien begegnen sich im WM-Viertelfinale, Erinnerungen an 1986 werden wach.

SPANIEN – BELGIEN (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Viertelfinale, Inglewood

WISSENSWERTES: Das Duell gab es genau so schon einmal bei der WM, im Viertelfinale der Endrunde 1986. Damals hatte Vize-Europameister Spanien in der Runde zuvor den hoch gewetteten Deutschland-Schreck Dänemark mit 5:1 aus dem Stadion geschossen, Stürmerstar Emilio Butragueño traf viermal. Belgien mit Torwart Jean-Marie Pfaff (Bayern München) aber war kein Außenseiter, schaltete im Achtelfinale den Geheimfavoriten Sowjetunion (4:3 n.V.) aus – trotz dreier Tore eines gewissen Igor Belanow (später Gladbach und Braunschweig). In Puebla begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, nach 120 Minuten stand es 1:1 – und Pfaff avancierte im Elfmeterschießen zum Helden, als er einen Schuss von Eloy parierte.

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