Fußball-WM 2026: Das Spiel am Freitag

WISSENSWERTES: Das Duell gab es genau so schon einmal bei der WM, im Viertelfinale der Endrunde 1986. Damals hatte Vize-Europameister Spanien in der Runde zuvor den hoch gewetteten Deutschland-Schreck Dänemark mit 5:1 aus dem Stadion geschossen, Stürmerstar Emilio Butragueño traf viermal. Belgien mit Torwart Jean-Marie Pfaff (Bayern München) aber war kein Außenseiter, schaltete im Achtelfinale den Geheimfavoriten Sowjetunion (4:3 n.V.) aus – trotz dreier Tore eines gewissen Igor Belanow (später Gladbach und Braunschweig). In Puebla begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, nach 120 Minuten stand es 1:1 – und Pfaff avancierte im Elfmeterschießen zum Helden, als er einen Schuss von Eloy parierte.