Fußball-WM 2026: Das Spiel am Mittwoch

WISSENSWERTES: Maradonas „Hand Gottes“, Beckhams Kontrollverlust oder das Chaos von Wembley: Kaum eine WM-Paarung hat so viele ikonische Momente hervorgebracht wie Argentinien gegen England. Erstmals seit 2002 treffen der amtierende Weltmeister und die Three Lions wieder auf der Weltbühne aufeinander – und während Argentinien als erstes Team seit Brasilien 1962 den Titel erfolgreich verteidigen kann, träumen Harry Kane und Co. von der großen Erlösung nach 60 titellosen Jahren. Neben den beiden Torjägern und Anführern geht der Blick aus deutscher Sicht vor allem auch auf Thomas Tuchel, ausgerechnet ein deutscher Trainer soll dem Mutterland des Fußballs den ersehnten ersten WM-Titel seit 1966 bescheren.