Fußball-WM 2026: Die Spiele am Freitag

SID 02.07.2026 • 13:11 Uhr Die letzten drei Achtelfinal-Tickets werden vergeben. Zwischen Argentinien und Kap Verde kommt es zum Duell der Gegensätze.

AUSTRALIEN – ÄGYPTEN (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Dallas

WISSENSWERTES: Es ist das Duell zweier Überraschungsteams: Die Nummer 28 der FIFA-Weltrangliste trifft auf die Nummer 26, beide Länder haben noch nie ein K.o.-Spiel bei einer WM gewonnen. Im Fokus steht selbstredend Ägyptens Superstar Mohamed Salah, der zuletzt allerdings über Probleme mit seinem linken Oberschenkel klagte. Nun zittert eine ganze Nation.

ARGENTINIEN – KAP VERDE (Sa., 0.00 Uhr/MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Miami

WISSENSWERTES: Der Titelverteidiger um Weltstar Lionel Messi gegen den krassen Außenseiter aus dem Atlantik – größer könnte der Gegensatz kaum sein. Messi hat in sieben WM-Spielen in Folge getroffen, diesen Rekord kann er nun ebenso wie seine Bestmarke von insgesamt 19 WM-Toren weiter ausbauen. Und Kap Verde? Nach drei Remis in der Gruppenphase kommt auf Torhüter Vozinha wohl eine Menge Arbeit zu.

KOLUMBIEN – GHANA (Sa., 3.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Kansas City