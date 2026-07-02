AUSTRALIEN – ÄGYPTEN (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Fußball-WM 2026: Die Spiele am Freitag
Sechzehntelfinale, Dallas
WISSENSWERTES: Es ist das Duell zweier Überraschungsteams: Die Nummer 28 der FIFA-Weltrangliste trifft auf die Nummer 26, beide Länder haben noch nie ein K.o.-Spiel bei einer WM gewonnen. Im Fokus steht selbstredend Ägyptens Superstar Mohamed Salah, der zuletzt allerdings über Probleme mit seinem linken Oberschenkel klagte. Nun zittert eine ganze Nation.
ARGENTINIEN – KAP VERDE (Sa., 0.00 Uhr/MagentaTV)
Sechzehntelfinale, Miami
WISSENSWERTES: Der Titelverteidiger um Weltstar Lionel Messi gegen den krassen Außenseiter aus dem Atlantik – größer könnte der Gegensatz kaum sein. Messi hat in sieben WM-Spielen in Folge getroffen, diesen Rekord kann er nun ebenso wie seine Bestmarke von insgesamt 19 WM-Toren weiter ausbauen. Und Kap Verde? Nach drei Remis in der Gruppenphase kommt auf Torhüter Vozinha wohl eine Menge Arbeit zu.
KOLUMBIEN – GHANA (Sa., 3.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Sechzehntelfinale, Kansas City
WISSENSWERTES: Ghanas Nationaltrainer Carlos Queiroz trifft auf sein Ex-Team (Februar 2019 bis Dezember 2020). Im letzten Sechzehntelfinale der WM ist Kolumbien leichter Favorit. Einmal, weil die „Cafeteros“ in der Gruppenphase ohne Niederlage blieben und sieben Punkte holten. Und dann, weil Ghana in K.o.-Spielen gegen südamerikanische Teams bei Weltmeisterschaften bislang stets verlor: Das Achtelfinale 2006 in Dortmund gegen Brasilien endete 0:3, das Viertelfinale 2010 gegen Uruguay 2:4 im Elfmeterschießen.