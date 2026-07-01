Fußball-WM 2026: Die Spiele am Mittwoch

SID 01.07.2026 • 07:01 Uhr Während England gegen Kongo klarer Favorit ist, wartet auf Belgien mit Senegal eine harte Nuss. Die USA spielt zudem gegen Bosnien-Herzegowina.

ENGLAND – KONGO (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Atlanta

WISSENSWERTES: England war gegen afrikanische Teams lange Zeit ungeschlagen, bis es im Juni 2025 in Nottingham ein 1:3 gegen Senegal setzte. Es war die erste Niederlage für Thomas Tuchel als Teammanager der Three Lions, nun wartet auf den 52-Jährigen das erste K.o.-Spiel als England-Boss. Gegner Kongo hat schon jetzt alle Erwartungen erfüllt, die Zentralafrikaner stehen erstmals in der K.o.-Runde einer WM.

BELGIEN – SENEGAL (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Seattle

WISSENSWERTES: Drei Tage nach seinem 35. Geburtstag will Kevin De Bruyne die nächste Party feiern. „Jetzt beginnt das zweite Turnier, jetzt heißt es alles oder nichts“, sagte der Routinier. Auf der Gegenseite steht in dem ehemaligen Bayern-Profi Sadio Mané (34) ein weiterer Routinier, der noch immer hungrig ist. Für beide Teams ist es das erste Aufeinandertreffen überhaupt.

USA – BOSNIEN-HERZEGOWINA (Do., 2.00 Uhr/MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Santa Clara