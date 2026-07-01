ENGLAND – KONGO (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Fußball-WM 2026: Die Spiele am Mittwoch
Sechzehntelfinale, Atlanta
WISSENSWERTES: England war gegen afrikanische Teams lange Zeit ungeschlagen, bis es im Juni 2025 in Nottingham ein 1:3 gegen Senegal setzte. Es war die erste Niederlage für Thomas Tuchel als Teammanager der Three Lions, nun wartet auf den 52-Jährigen das erste K.o.-Spiel als England-Boss. Gegner Kongo hat schon jetzt alle Erwartungen erfüllt, die Zentralafrikaner stehen erstmals in der K.o.-Runde einer WM.
BELGIEN – SENEGAL (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Sechzehntelfinale, Seattle
WISSENSWERTES: Drei Tage nach seinem 35. Geburtstag will Kevin De Bruyne die nächste Party feiern. „Jetzt beginnt das zweite Turnier, jetzt heißt es alles oder nichts“, sagte der Routinier. Auf der Gegenseite steht in dem ehemaligen Bayern-Profi Sadio Mané (34) ein weiterer Routinier, der noch immer hungrig ist. Für beide Teams ist es das erste Aufeinandertreffen überhaupt.
USA – BOSNIEN-HERZEGOWINA (Do., 2.00 Uhr/MagentaTV)
Sechzehntelfinale, Santa Clara
WISSENSWERTES: Weiterkommen oder rausfliegen: Für die USA ist das Spiel gegen Bosnien endlich eine Art Super Bowl. „Jetzt ist Knockout-Fußball. Keine Ausreden, keine zweite Chance“, sagte Christian Pulisic. Bislang gab es drei Duelle beider Teams, keines davon gewann Bosnien. Das galt auch im bislang letzten Vergleich im Dezember 2021, als Cole Bassett in der 89. Minute zum 1:0-Sieg der USA traf.