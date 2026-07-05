Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

SID 05.07.2026 • 14:34 Uhr Cristiano Ronaldo will im Achtelfinale gegen Spanien seinen WM-Traum am Leben erhalten. Die USA müssen gegen Belgien ohne ihren besten Stürmer auskommen.

PORTUGAL – SPANIEN (Mo., 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Achtelfinale, Dallas

WISSENSWERTES: Bleibt Spanien im Rennen um den zweiten WM-Titel in der Geschichte des Landes oder darf Cristiano Ronaldo weiter von der ultimativen Krönung träumen? In das Duell der Nachbarländer und Co-Ausrichter der WM 2030 geht der amtierende Europameister leicht favorisiert, im bisherigen Turnierverlauf hat Spanien noch kein Gegentor kassiert. Schon einmal trafen beide Länder in einem WM-Achtelfinale aufeinander: 2010 in Südafrika siegte Spanien 1:0 – und wurde kurz darauf Weltmeister.

USA – BELGIEN (Di., 02.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Achtelfinale, Seattle