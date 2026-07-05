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Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

Cristiano Ronaldo will im Achtelfinale gegen Spanien seinen WM-Traum am Leben erhalten. Die USA müssen gegen Belgien ohne ihren besten Stürmer auskommen.
Auf Ronaldo wartet mit Spanien eine schwere Aufgabe
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Dan Mullan
SID
Cristiano Ronaldo will im Achtelfinale gegen Spanien seinen WM-Traum am Leben erhalten. Die USA müssen gegen Belgien ohne ihren besten Stürmer auskommen.

PORTUGAL – SPANIEN (Mo., 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Achtelfinale, Dallas

WISSENSWERTES: Bleibt Spanien im Rennen um den zweiten WM-Titel in der Geschichte des Landes oder darf Cristiano Ronaldo weiter von der ultimativen Krönung träumen? In das Duell der Nachbarländer und Co-Ausrichter der WM 2030 geht der amtierende Europameister leicht favorisiert, im bisherigen Turnierverlauf hat Spanien noch kein Gegentor kassiert. Schon einmal trafen beide Länder in einem WM-Achtelfinale aufeinander: 2010 in Südafrika siegte Spanien 1:0 – und wurde kurz darauf Weltmeister.

USA – BELGIEN (Di., 02.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Achtelfinale, Seattle

WISSENSWERTES: Als wäre die Aufgabe gegen den WM-Dritten von 2018 nicht schon schwer genug, muss US-Coach Mauricio Pochettino beim Duell mit den Roten Teufeln auch noch auf den rotgesperrten Angreifer Folarin Balogun verzichten, der im laufenden Turnier schon drei Mal getroffen hat. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in diesem Jahr: Ende März siegte Belgien beim Freundschaftsspiel in Atlanta deutlich mit 5:2.

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