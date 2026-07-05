PORTUGAL – SPANIEN (Mo., 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag
Achtelfinale, Dallas
WISSENSWERTES: Bleibt Spanien im Rennen um den zweiten WM-Titel in der Geschichte des Landes oder darf Cristiano Ronaldo weiter von der ultimativen Krönung träumen? In das Duell der Nachbarländer und Co-Ausrichter der WM 2030 geht der amtierende Europameister leicht favorisiert, im bisherigen Turnierverlauf hat Spanien noch kein Gegentor kassiert. Schon einmal trafen beide Länder in einem WM-Achtelfinale aufeinander: 2010 in Südafrika siegte Spanien 1:0 – und wurde kurz darauf Weltmeister.
USA – BELGIEN (Di., 02.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Achtelfinale, Seattle
WISSENSWERTES: Als wäre die Aufgabe gegen den WM-Dritten von 2018 nicht schon schwer genug, muss US-Coach Mauricio Pochettino beim Duell mit den Roten Teufeln auch noch auf den rotgesperrten Angreifer Folarin Balogun verzichten, der im laufenden Turnier schon drei Mal getroffen hat. Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in diesem Jahr: Ende März siegte Belgien beim Freundschaftsspiel in Atlanta deutlich mit 5:2.