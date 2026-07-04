Fußball-WM 2026: Die Spiele am Samstag

SID 04.07.2026 • 06:00 Uhr Frankreich trifft auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. Die starken Marokkaner bekommen es mit einem Co-Gastgeber zu tun, der nur überraschen kann.

KANADA – MAROKKO (Sa., 19.00 Uhr)

Achtelfinale, Houston

WISSENSWERTES: Heimvorteil? Von wegen! Spiele im eigenen Land wird Co-Gastgeber Kanada bei dieser WM nicht mehr bestreiten – obendrein ist die Auswahl gegen Marokko krasser Außenseiter. Der amtierende Afrika-Cup-Sieger schaffte es bei der WM 2022 in Katar bis ins Halbfinale. Ob das Team von Trainer Mohamed Ouahbi auch diesmal mit den ganz Großen mithalten kann, dürfte sich bei einem Weiterkommen spätestens im Viertelfinale zeigen: Dann droht das Duell mit Topfavorit Frankreich.

PARAGUAY – FRANKREICH (Sa., 23.00 Uhr)

Achtelfinale, Philadelphia