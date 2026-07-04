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Fußball-WM 2026: Die Spiele am Samstag

Fußball-WM: Die Spiele am Samstag

Frankreich trifft auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. Die starken Marokkaner bekommen es mit einem Co-Gastgeber zu tun, der nur überraschen kann.
Frankreich festigt den Status als Turnierfavorit auch im ersten K.o.-Spiel weiter. Die Mannschaft von Didier Deschamps lässt Schweden keine Chance.
SID
Frankreich trifft auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. Die starken Marokkaner bekommen es mit einem Co-Gastgeber zu tun, der nur überraschen kann.

KANADA – MAROKKO (Sa., 19.00 Uhr)

Achtelfinale, Houston

WISSENSWERTES: Heimvorteil? Von wegen! Spiele im eigenen Land wird Co-Gastgeber Kanada bei dieser WM nicht mehr bestreiten – obendrein ist die Auswahl gegen Marokko krasser Außenseiter. Der amtierende Afrika-Cup-Sieger schaffte es bei der WM 2022 in Katar bis ins Halbfinale. Ob das Team von Trainer Mohamed Ouahbi auch diesmal mit den ganz Großen mithalten kann, dürfte sich bei einem Weiterkommen spätestens im Viertelfinale zeigen: Dann droht das Duell mit Topfavorit Frankreich.

PARAGUAY – FRANKREICH (Sa., 23.00 Uhr)

Achtelfinale, Philadelphia

WISSENSWERTES: Den Tag nach dem nicht für möglich gehaltenen Weiterkommen gegen Deutschland im Sechzehntelfinale rief Paraguays Staatspräsident Santiago Peña kurzerhand zum Nationalfeiertag aus. Ein Triumph über Frankreich freilich wäre eine noch ungleich größere Sensation, wird die Auswahl um Coach Didier Deschamps ihrer Favoritenrolle bislang doch vollauf gerecht. Für die Équipe Tricolore würde ein Sieg den vierten Viertelfinal-Einzug bei einer WM hintereinander bedeuten.

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