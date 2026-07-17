Fußball-WM 2026: Die Spiele am Samstag und Sonntag

FRANKREICH – ENGLAND (Sa., 23.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV)
WM: Die Spiele am Samstag und Sonntag
Spiel um Platz 3, Miami
WISSENSWERTES: Auch bei der vorherigen Ausgabe des Turniers gab es das Duell, damals kickte der spätere Vize-Weltmeister Frankreich die „Three Lions“ im Viertelfinale aus dem Turnier. Am Samstag geht es beim „Trostspiel“ um Platz drei um deutlich weniger für die Protagonisten – ausgenommen vielleicht Thomas Tuchel. Für den bereits angezählten deutschen Trainer der Engländer gilt es, die Stimmung in dem seit 60 Jahren nach einem großen Titel lechzenden Land hochzuhalten. Auf der anderen Seite steht der Abschied von Didier Deschamps als Nationaltrainer bereits seit längerem fest. Seine 14 Jahre andauernde Ära soll nun zumindest mit einem Sieg beendet werden, auch wenn der dritte Platz sportlich nicht allzu bedeutend ist.
SPANIEN – ARGENTINIEN (So., 21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV)
Finale, East Rutherford
WISSENSWERTES: Auf dem Fußballplatz sind sie sich noch nie begegnet, aber ihre gemeinsame Geschichte geht weit zurück: Vor fast 19 Jahren badete Argentiniens Superstar Lionel Messi den damals sechs Monate alten Lamine Yamal für ein Fotoshooting des FC Barcelona. Heute schickt sich Spaniens Zauberfuß an, den inzwischen 39-Jährigen als neues Gesicht des Weltfußballs zu beerben. Schon am Sonntag? Messi hat etwas dagegen, will den Titel von 2022 mit seinen Argentiniern unbedingt erfolgreich verteidigen. Für die Südamerikaner ist es bereits das siebte Endspiel, drei Sterne tragen sie auf der Brust. Europameister Spanien kann da nicht mithalten – aber immerhin ist die Finalbilanz makellos: Ihr bislang einziges Endspiel 2010 in Südafrika gewann die „Furia Roja“.