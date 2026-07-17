Fußball-WM 2026: Die Spiele am Samstag und Sonntag

SID 17.07.2026 • 14:35 Uhr Die letzten zwei Partien des Turniers stehen an. Im Spiel um Platz drei wird der Trostpreis vergeben, im Finale kommt es zum Generationenduell.

FRANKREICH – ENGLAND (Sa., 23.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV)

Spiel um Platz 3, Miami

WISSENSWERTES: Auch bei der vorherigen Ausgabe des Turniers gab es das Duell, damals kickte der spätere Vize-Weltmeister Frankreich die „Three Lions“ im Viertelfinale aus dem Turnier. Am Samstag geht es beim „Trostspiel“ um Platz drei um deutlich weniger für die Protagonisten – ausgenommen vielleicht Thomas Tuchel. Für den bereits angezählten deutschen Trainer der Engländer gilt es, die Stimmung in dem seit 60 Jahren nach einem großen Titel lechzenden Land hochzuhalten. Auf der anderen Seite steht der Abschied von Didier Deschamps als Nationaltrainer bereits seit längerem fest. Seine 14 Jahre andauernde Ära soll nun zumindest mit einem Sieg beendet werden, auch wenn der dritte Platz sportlich nicht allzu bedeutend ist.

SPANIEN – ARGENTINIEN (So., 21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV)

Finale, East Rutherford