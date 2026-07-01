WM: Besondere Ehre für Dirk Nowitzki

SID 01.07.2026 • 02:47 Uhr Dirk Nowitziki überreicht die "Player of the Match-Trophäe" an Anotonio Nusa. Die Basketball-Ikone trifft den Profi von RB Leipzig in den Katakomben des Stadions in Dallas.

Besondere Ehre für Dirk Nowitzki: Die deutsche Basketball-Ikone hat dem Norweger Antonio Nusa bei der Fußball-WM die Player of the Match-Trophäe überreicht.

In seiner Wahlheimat Dallas hatte Nowitzki das Sechzehntelfinale zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste (2:1) zunächst von der Tribüne verfolgt, in den Katakomben übergab der 48-Jährige dann die Silbertrophäe für den von den Fans zum besten Spieler der Partie gewählten Nusa. Auf einem in den Sozialen Netzwerken verbreiteten Foto lächeln Nowitzki und Nusa dabei breit in die Kamera.

Der Leipziger Nusa hatte die Norweger mit einem Traumtor (39.) zur 1:0-Führung geschossen. Topstar Erling Haaland sicherte den Skandinaviern dann kurz vor Spielende das Weiterkommen (85.).