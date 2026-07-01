WM-Spiel um eine Stunde verspätet: Das ist der Grund

SPORT1 01.07.2026 • 04:01 Uhr Das K.o.-Spiel zwischen Mexiko und Ecuador verzögert sich um eine Stunde. Die FIFA gibt eine Erklärung heraus.

Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador in Mexiko-Stadt wurde wegen eines Gewitters verspätet angepfiffen.

Spielbeginn sollte eigentlich um 19.00 Uhr Ortszeit/3.00 MESZ sein. Die FIFA gab später bekannt, dass die Partie um 20.00 Uhr Ortszeit/4.00 MESZ angepfiffen wird. Dem war auch so.

„Die Sicherheit aller Personen hat für die FIFA oberste Priorität. Wir danken allen Fans für ihr Verständnis und ihre Mitarbeit“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

WM: Auch Frankreich-Spiel verzögerte sich

Es ist das zweite Mal bei der WM, dass ein Spiel von den äußeren Umständen beeinflusst wird.