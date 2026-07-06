Ghana: WM-Trainer Queiroz verkündet Rücktritt

SID 06.07.2026 • 07:24 Uhr Der 73-Jährige war erst seit April im Amt. Für die Black Stars war im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien Schluss.

Der Portugiese Carlos Queiroz ist nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale als Trainer Ghanas zurückgetreten. Das gab der 73-Jährige am Sonntag bekannt. Ghana hatte zuvor in der ersten K.o.-Runde in Kansas City 0:1 gegen Kolumbien verloren. „Ich beende diese Reise mit Stolz auf das Erreichte, aber auch mit der gesunden Unzufriedenheit derer, die stets mehr wollten“, sagte Queiroz.

Queiroz hatte sein Amt im April als Nachfolger des früheren Bundesligaprofis Otto Addo angetreten, der nach einem 1:2 im Test gegen Deutschland entlassen worden war. Es war bereits Queiroz‘ achte Trainerstation bei einer Nationalmannschaft, zum fünften Mal nahm der Ex-Trainer von Real Madrid an einer Weltmeisterschaft teil.