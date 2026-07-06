Der Portugiese Carlos Queiroz ist nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale als Trainer Ghanas zurückgetreten. Das gab der 73-Jährige am Sonntag bekannt. Ghana hatte zuvor in der ersten K.o.-Runde in Kansas City 0:1 gegen Kolumbien verloren. „Ich beende diese Reise mit Stolz auf das Erreichte, aber auch mit der gesunden Unzufriedenheit derer, die stets mehr wollten“, sagte Queiroz.
Ghana: WM-Trainer Queiroz verkündet Rücktritt
Der 73-Jährige war erst seit April im Amt. Für die Black Stars war im Sechzehntelfinale gegen Kolumbien Schluss.
Carlos Queiroz verlässt Ghana
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Queiroz hatte sein Amt im April als Nachfolger des früheren Bundesligaprofis Otto Addo angetreten, der nach einem 1:2 im Test gegen Deutschland entlassen worden war. Es war bereits Queiroz‘ achte Trainerstation bei einer Nationalmannschaft, zum fünften Mal nahm der Ex-Trainer von Real Madrid an einer Weltmeisterschaft teil.
Queiroz forderte bei seinem Rücktritt bessere „Rahmenbedingungen für Ghanas außergewöhnliche Fußballtalente“. Er sagte: „Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Spielfeld gestaltet.“