"Nicht optimal": Mario Götze bereut berühmtes Foto mit Lionel Messi

SID 19.07.2026 • 11:30 Uhr Mario Götze weiß, wie es sich anfühlt, ein WM-Finale zu entscheiden. 2014 zerstörte er Lionel Messis Traum - und bat ihn anschließend um ein Foto.

Vor dem WM-Finale hat Rio-Held Mario Götze auf einen besonderen Moment mit Lionel Messi zurückgeblickt. Nach dem Triumph im Endspiel 2014 hatte er den Argentinier um ein Foto gebeten, in den Katakomben posierte Götze mit der Goldmedaille um den Hals an der Seite seines Idols, dessen Titeltraum er kurz zuvor mit seinem Tor in der Verlängerung beendet hatte.

„Vielleicht war der Zeitpunkt nicht optimal. Ich bin mir da nicht so sicher“, gab Götze im Gespräch mit The Athletic zu: „Wahrscheinlich hätte ich ihn nicht fragen sollen, aber es war nun mal so. Ich sagte: ‚Okay, er ist mein Idol, er ist so gut, er ist der beste Spieler der Welt.‘ Ich glaube, er hat es gelassen genommen, aber natürlich war er enttäuscht – sie haben das Spiel verloren.“

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Messi mit 39 im WM-Finale: „Wahnsinn“

Am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) kann Messi trotz der Enttäuschung gegen Deutschland gegen Spanien seinen zweiten WM-Titel gewinnen. Dass Messi auch im Alter von 39 Jahren derart überzeugt, sei „Wahnsinn“, sagte Götze. Er sei „einzigartig. Wie sich seine Karriere im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie er all das geschafft hat, seine Leistungen, die Tore, die er geschossen hat.“

Wie es den Profis vor einem WM-Finale geht, kann Götze nachvollziehen. Man sei nervös, träume „davon, ein Tor zu schießen, und hat gleichzeitig Angst, den entscheidenden Fehler zu machen“, berichtete der 34-Jährige: „Man ist immer hin- und hergerissen.“