"Großartig": Trump dankt Infantino im "Fall Balogun"

SID 18.07.2026 • 07:08 Uhr Trump rief Infantino nach dem Platzverweis des US-Stürmers an. Es folgte ein Aufschrei in der Fußballwelt.

Donald Trump hat Gianni Infantino für die umstrittene Aufhebung der Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun gedankt und die Entscheidung dem FIFA-Chef persönlich zugerechnet. Infantino habe „eine weitere großartige Entscheidung“ getroffen, sagte der US-Präsident bei einem gemeinsamen Auftritt in New York.

Der „wohl unvergesslichste Moment“ sei der Platzverweis für Balogun im WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) gewesen, sagte Trump. Die fällige Sperre war jedoch nach einem Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und Infantino durch die FIFA-Ethikkommission ohne Nennung von Gründen ausgesetzt und zur Bewährung ausgesetzt worden. Es folgten ein Aufschrei in der Fußballwelt, vor allem aus Europa, und Kritik an der angeblichen Einflussnahme durch Trump. Infantino wies die Vorwürfe zurück. Balogun durfte im Achtelfinale gegen Belgien (1:4) spielen.

Er sei „gezwungen“ gewesen, Infantino anzurufen und „eine Empfehlung auszusprechen“, sagte Trump nun: „Ich sagte: ‚Gianni, ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Lass den Mann mitspielen.‘ Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte: Ich möchte eine Beschwerde einlegen, und tatsächlich habe ich das nicht, ich hatte keine Ahnung, was passieren würde“, ergänzte Trump.