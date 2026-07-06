Bundestrainer Klopp? "Er ist fähig, das ganze Land wieder zu vereinen"

SID 06.07.2026 • 13:19 Uhr Der frühere DFB-Kapitän setzt sich für seinen einstigen Coach als neuen Bundestrainer ein - - und formuliert hohe Erwartungen.

Der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan (35) hält seinen ehemaligen Coach Jürgen Klopp für den perfekten Bundestrainer. „Wenn es jemanden gibt, der den Job genau jetzt machen sollte, dann ist das wohl Jürgen Klopp“, sagte Gündogan dem US-Sender ESPN.

Er kenne Klopp „ziemlich gut“, erläuterte Gündogan seine Meinung, „ich habe vier Jahre mit ihm in Dortmund zusammengearbeitet“. Der 59-Jährige wäre „die richtige Wahl, weil er jemand ist, der fähig ist, das ganze Land wieder zu vereinen, alle wieder für das Fußballspiel zu begeistern, was wir – nach dieser herben Niederlage – in Deutschland wirklich wieder brauchen“.

Aus Sicht von Gündogan sticht bei Klopp vor allem eine Eigenschaft besonders hervor. „Den Spielern das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein und sie damit wieder zu ihrer Bestleistung zu bringen, das ist eine seiner größten Qualitäten.“

Gündogan: Was Klopp besser macht „als jeder andere“

Klopp verstehe es wie kein Zweiter, eine Beziehung zu seinen Profis aufzubauen, auch zu den Leuten drumherum. „Er ist jemand, der wirklich verständnisvoll gegenüber den Spielern ist, aber auf der anderen Seite auch wirklich fordernd, aber immer authentisch und ehrlich.“

Diese Fähigkeit schätzten die Stars „am meisten“ an ihm. Ein Profi, sagte Gündogan, wolle dem Trainer „vertrauen können“. Klopp sei jemand, „der das wahrscheinlich besser macht als jeder andere, den ich bisher in meiner Fußballkarriere kennengelernt habe. Und ja, wir brauchen diese Ehrlichkeit, wir brauchen diese Herausforderung wieder – für die Spieler, aber auch für den gesamten Verband.“