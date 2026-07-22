Klopp? Bayern-Boss mit klarer Meinung

SID 22.07.2026 • 13:20 Uhr Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, ist der erste Vertreter der Münchner, der sich zum designierten Bundestrainer äußert - und das durchweg positiv.

Herbert Hainer hat sich als erster Vertreter des FC Bayern zur Personalie des designierten Bundestrainers Jürgen Klopp geäußert – und das erwartete Engagement rundum begrüßt.

„Es braucht jetzt Motivation, Aufbruch, Stimmung. Wir haben ja gute Fußballer und das muss alles geordnet werden. Und ich glaube, dass Jürgen Klopp absolut der Richtige ist“, sagte Hainer am Mittwoch in München.

„Klopp kann Aufbruchsstimmung erzeugen“

Klopp sei „ein Menschenfänger auf allen Ebenen: Spieler, Betreuer, Fans. Er kann das“, ergänzte Hainer und erklärte: „Er kann Menschen für sich gewinnen. Er kann Menschen für seine Ideen gewinnen. Er kann sie und die Mannschaft so begeistern, dass sie mit mehr als 100 Prozent auf den Platz geht.“ Daher sei Klopp für das hohe Amt „eine gute Lösung“.

Nach drei WM-Pleiten in Serie habe sich „Mehltau“ über die deutsche Nationalmannschaft gelegt, meinte Hainer. „Und wenn er eins kann, der Jürgen Klopp, dann ist es, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen – das hat er bei allen seinen Klubs bewiesen. Angefangen bei Mainz über Dortmund bis hin zu Liverpool. Er war überall sehr erfolgreich. Er hat die Fans mitgenommen. Er hat die Spieler mitgenommen. Er hat den ganzen Klub mitgenommen. Das tut auch dem DFB gut.“