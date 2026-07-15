Halbfinale gegen Argentinien: Tuchel nimmt drei Wechsel vor

SID 15.07.2026 • 20:03 Uhr In Atlanta kommt es zum Showdown. Der Titelverteidiger rotiert nur einmal.

Thomas Tuchel nimmt beim Halbfinal-Kracher gegen Argentinien drei Wechsel in der Startelf der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor. Reece James, Djed Spence und Morgan Rogers beginnen am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Atlanta anstelle von Ezri Konsa, Nico O’Reilly und Noni Madueke, die beim zähen 2:1 n.V. gegen Norwegen im Viertelfinale von Miami gestartet waren.

Trainer Tuchel will die Engländer ins erste WM-Finale seit 60 Jahren führen. 1966 hatten diese bei der Heim-WM ihren einzigen Titel geholt.