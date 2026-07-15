Thomas Tuchel nimmt beim Halbfinal-Kracher gegen Argentinien drei Wechsel in der Startelf der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor. Reece James, Djed Spence und Morgan Rogers beginnen am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Atlanta anstelle von Ezri Konsa, Nico O’Reilly und Noni Madueke, die beim zähen 2:1 n.V. gegen Norwegen im Viertelfinale von Miami gestartet waren.
Halbfinale gegen Argentinien: Tuchel nimmt drei Wechsel vor
In Atlanta kommt es zum Showdown. Der Titelverteidiger rotiert nur einmal.
Tuchel soll England zum ersehnten Titel führen
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Trainer Tuchel will die Engländer ins erste WM-Finale seit 60 Jahren führen. 1966 hatten diese bei der Heim-WM ihren einzigen Titel geholt.
Argentinien träumt hingegen von der erfolgreichen Titelverteidigung. Beim Weltmeister dreht sich erneut alles um Superstar und Kapitän Lionel Messi. Trainer Lionel Scaloni nimmt im Vergleich zum mühsamen Erfolg im Viertelfinale gegen die Schweiz eine Änderung vor. Für Rodrigo De Paul spielt Giuliano Simeone.