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Havertz und Brandt: "Back to the roots"

Havertz und Brandt überraschen

Kai Havertz und Julian Brandt sind überraschend in Leverkusen aufgetaucht. Die beiden Profis absolvieren eine individuelle Einheit bei ihrem Ex-Klub Bayer Leverkusen.
Havertz und Brandt gemeinsam im DFB-Team
© picture-alliance/dpa/SID/Federico Gambarini
SID
Kai Havertz und Julian Brandt sind überraschend in Leverkusen aufgetaucht. Die beiden Profis absolvieren eine individuelle Einheit bei ihrem Ex-Klub Bayer Leverkusen.

Prominenter Überraschungsbesuch bei Bundesligist Leverkusen: Die früheren Bayer-Stars Kai Havertz und Julian Brandt absolvierten am Dienstag auf dem Gelände an der Bay Arena eine Trainingseinheit.

„Back to the roots! Kai und Julian haben heute in Leverkusen individuell trainiert. Es war schön, euch bei uns zu haben“, schrieb Bayer in den Sozialen Medien zu Fotos mit den beiden Nationalspielern. Die zeigten sich bestens gelaunt.

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Havertz (27) bereitet sich nach dem Desaster mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM auf die neue Saison mit dem englischen Meister FC Arsenal vor.

Brandt sucht noch neuen Verein

Brandt (30) ist nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund auf der Suche nach einem neuen Verein. Interessenten soll es in Spanien und England geben.

Havertz hatte von 2010 bis 2020 für Leverkusen gespielt, davon vier Jahre als Profi, bevor er auf die Insel wechselte. Brandt stand von 2014 bis 2019 bei der Werkself unter Vertrag.

In der vergangenen Woche hatte schon Nationalspieler Nick Woltemade von Newcastle United seinen WM-Urlaub für einen Heimatbesuch genutzt. Der 24-Jährige hielt sich bei Werder Bremen auf einem Nebenplatz mit den Co-Trainern der U19 fit.

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