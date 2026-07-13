WM: Helmer erkennt Kane-Problem bei England

Martin Quast 13.07.2026 • 19:03 Uhr Thomas Helmer rechnet mit einem WM-Finale zwischen England und Frankreich. Bei den Three Lions um Harry Kane erkennt er jedoch eine Schwachstelle.

Die WM-Endrunde geht in die entscheidende Phase. Nur noch vier Teams sind im Rennen um den prestigeträchtigsten Titel, den man im Fußball gewinnen kann. Vor den anstehenden Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) sowie Argentinien und England (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER) hat Thomas Helmer, Europameister von 1996, seine Einschätzungen abgegeben.

Im rein europäischen Halbfinale erkennt er bereits ein vorgezogenes Endspiel. „Eigentlich wäre dieses Spiel (Frankreich vs. Spanien, Anm. d. Red.) das logische Finale. Dass die Franzosen die Besten haben, das sagen wir alle – und das ist auch so“, betonte Helmer im SPORT1-Interview.

Obwohl er mit einem Final-Einzug der Engländer rechnet, erkennt er bei der Mannschaft von Bayern-Stürmer Harry Kane auch eine Schwachstelle: „Wenn Kane ausfällt, oder nicht sofort in Tritt kommt, hat die Mannschaft auch Probleme. Also sie sind schon viel abhängiger von Kane.“

„Deswegen ist Frankreich zu Recht der Favorit“

Bei der Équipe Tricolore sei das nicht der Fall. „Diese Abhängigkeit hat Frankreich nicht komplett von Mbappé“, erläuterte der frühere Abwehrspieler von Bayern München und Borussia Dortmund und begründete: „Denn dann sind Dembélé und Olise immerhin noch da. Deswegen ist Frankreich zu Recht der Favorit.“

In Erinnerung bleiben wird das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA Helmer aber vor allem aufgrund der Leistungen der Top-Spieler. „Am meisten freut es mich, dass die sogenannten Superstars, die ja auch schon ein bisschen ins Alter gekommen sind – Messi, Ronaldo mit Abstrichen, Modrić auch – immer noch Topleistungen gebracht haben in vielen Spielen“, sagte Helmer. „Auch Mbappé, der sich wahnsinnig entwickelt hat.“