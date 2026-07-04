Hitzige Diskussion im ZDF! Da sind sich die WM-Experten uneinig

Niklas Sagner 04.07.2026 • 15:43 Uhr Am Thema, ob Innenverteidiger als Elfmeterschütze antreten sollen, scheiden sich die Geister. Auch die beiden WM-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer haben unterschiedliche Meinungen.

Bereits drei Elfmeterschießen gab es in der ersten K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026. Dabei war, wie so oft, die Wahl der Schützen im Fokus. Bei der Frage, ob denn auch Innenverteidiger Elfmeter schießen sollten, gingen die Meinungen der ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer stark auseinander.

Innenverteidiger und Kapitän Harry Souttar trat als erster Spieler für Australien im Elfmeterschießen gegen Ägypten an und vergab. „Wie oft hatten wir es schon? Das sieht im Anlauf schon so aus, als würde da etwas nicht stimmen. Er (Souttar, Anm. d. Red.) hat das vielleicht fünfmal in seinem Leben gemacht. Du siehst, dass er schon nach links wegfällt“, schilderte Mertesacker Souttars Elfmeter.

Nach den verwandelten Versuchen von Jackson Irvine und Awer Mabil trat mit Lucas Herrington der nächste Innenverteidiger zum Elfmeter an und vergab ebenfalls. Mertesacker, ehemals selbst Innenverteidiger, konnte dies absolut nicht nachvollziehen.

WM 2026: Kramer widerspricht Mertesacker

„Ich kann es nicht verstehen, wieso nicht die Spieler, die Tag für Tag diese Situation im Training auch mit Abschlüssen haben, dann schießen. Dann wird auch noch zusätzlich ein 18-Jähriger vorgeschickt. Es ist echt schade, dass die Innenverteidiger in diese Situation auch überhaupt gebracht werden“, echauffierte sich der Weltmeister von 2014.

Kramer widersprach seinem Expertenkollegen bei dieser Thematik: „Ich glaube, es gibt keine Statistik, laut der Innenverteidiger seltener die Tore machen als Stürmer. Aber du hast mit dem Champions-League-Finale, dem prominenten Beispiel bei Deutschland und dem ein paar Fälle gehabt. Weil eben auch Stürmer vergeben, wie Kai Havertz zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass man eine Regel daraus machen kann. Ich glaube nicht, dass es an der Berufsgruppe Innenverteidiger liegt.“