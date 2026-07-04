"Hölle von Miami": Pressestimmen zum 3:2 n.V. zwischen Argentinien und Kap Verde

SID 04.07.2026 • 03:26 Uhr Außenseiter Kap Verde hat Weltmeister Argentinien und Lionel Messi in einem denkwürdigen Sechzehntelfinale am Rande des Ausscheidens. Die Pressestimmen zum Krimi von Miami.

Der Weltmeister wackelte, aber er fiel nicht: Argentinien hat die wohl größte Blamage der WM-Geschichte nur mit größter Mühe verhindert – und Kap Verdes Märchen dramatisch beendet.

Trotz zweimaliger Führung durch Lionel Messi (29.) und Lisandro Martinez (92.) musste die Albiceleste beim 3:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung gegen das Überraschungsteam lange zittern. Erst ein Eigentor von Diney Borges (111.) erlöste den Titelverteidiger und sorgte für den Einzug ins Achtelfinale. Die internationale Presse feiert den Außenseiter dennoch.

ARGENTINIEN

Clarín: Argentinien besiegt Kap Verde in einem Spiel voller Qual und steht im Achtelfinale.

La Nación: Triumph und Erleichterung. Argentinien gewinnt ein Spiel, das sie fast die Weltmeisterschaft gekostet hätte. Ein hart erkämpftes 3:2 gegen Kap Verde brachte Erleichterung in der Hölle von Miami.

Olé: Unglaublich und nervenaufreibend: Argentinien gewinnt in der Verlängerung 3:2 gegen Kap Verde und steht im Achtelfinale.

ENGLAND

The Guardian: Kap Verde droht mit einer Sensation, bevor Argentinien in einem WM-Klassiker die Herzen der Fans bricht.

The Independent: Die denkbar beste Rechtfertigung für eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften. Kap Verde gab sich nicht mit der Situation zufrieden und versuchte nicht, den Gegner zu frustrieren. Sie kämpften bis zum Schluss, erzielten zwei fantastische Tore und hätten den Titelverteidiger beinahe gedemütigt.

The Sun: Deroy Duartes Treffer in der 59. Minute war schon atemberaubend, aber Sidny Cabrals Tor in der Verlängerung wird als einer der größten Momente der WM-Geschichte in die Annalen eingehen.

SPANIEN

Marca: Die Verlängerung bewahrt Argentinien vor einem WM-Wunder von Kap Verde.

AS: Kap Verde treibt Messis Argentinien bis an die Grenze des Leidens.

Mundo Deportivo: Argentinien wird im Achtelfinale gegen Ägypten spielen, aber Kap Verde hat es geschafft, als Überraschungsmannschaft dieses Turniers zu gelten. Fast hätte es einen Stern verdient. Einen blauen. Wie sein Trikot. Den Stern der Nationalmannschaft, die bei ihrem WM-Debüt die Welt hat erzittern lassen.

Sport: Argentinien musste bis in die Verlängerung leiden, um den härtesten Neuling dieser Weltmeisterschaft zu bezwingen – einen Gegner, der zweimal ausglich und erst durch die Standard-Abteilung des Titelverteidigers zu Fall gebracht wurde.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Hässliches Argentinien! Wie beängstigend. Argentinien gewann 3:2 nach Verlängerung, doch es war eine furchteinflößende Leistung gegen die Kapverden, die ein außergewöhnliches Spiel ablieferten, nie aufgaben, stets erhobenen Hauptes spielten und den Ball nie aus der Hand gaben.

Corriere dello Sport: Argentinien erreicht das Achtelfinale, aber was für ein Kampf! Kap Verde steht kurz vor dem Triumph, als ein Eigentor in der Verlängerung die Partie entscheidet.

FRANKREICH

L’Équipe: Der reine Wahnsinn. Argentinien ringt ein heldenhaftes Kap Verde nach Verlängerung nieder und zieht ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein.

USA

CBS: Argentinien übersteht Schreckmoment: Die Titelverteidiger wurden vom Überraschungsteam des Turniers bis an ihre Grenzen gefordert.