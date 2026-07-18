Im Privatjet bei der WM: Infantino flog zweimal um die Welt

SID 18.07.2026 • 19:08 Uhr Der FIFA-Präsident legte im Privatjet mehr als 90.000 Kilometer zurück.

Gianni Infantino ist bei der Fußball-WM in Nordamerika zweimal um die Welt geflogen. Nach Berechnungen des Spiegel legte der Präsident des Weltverbands FIFA in einem Privatjet während der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bis vor dem Finalwochenende insgesamt 93.524 Kilometer zurück – und umrundete damit mehr als zweimal die Erde. Das gehe aus den Daten von Flightradar24 hervor, berichtete das Magazin.

Dabei wurden zwei Langstreckenflüge nach Doha und zurück nicht berücksichtigt, mit denen Infantino einen Kondolenzbesuch in Katar nach dem Tod des ehemaligen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani, der die WM 2022 ins Land geholt hatte, absolvierte. Auch ohne diesen „Abstecher“ habe der Privatjet insgesamt knapp 813 Tonnen CO2 ausgestoßen.