TV-Pflicht? FIFA dementiert brisanten WM-Verdacht

SID 13.07.2026 • 21:39 Uhr Wenn Gianni Infantino bei der WM auf der Tribüne sitzt, fängt ihn die TV-Kamera zwangsläufig ein. In Katar war dies angeblich vorgeschrieben. Und nun?

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird bei seinen Besuchen der WM-Spiele regelmäßig von den TV-Kameras eingefangen – eine entsprechende Anordnung soll es diesmal jedoch nicht geben. In einer Stellungnahme, aus der das Portal The Athletic am Montag zitiert, wies der Fußball-Weltverband die Behauptung als „irreführend“ zurück, wonach Infantino während eines WM-Spiels mindestens einmal von den Kameras in den Fokus gerückt werden müsse.

Laut The Athletic besteht dennoch eine Vereinbarung zwischen der FIFA und dem WM-Produktionsunternehmen HBS. Darin soll geregelt sein, dass in jeder Halbzeit ein sogenannter „dignitary shot“, die Aufnahme eines Würdenträgers, gezeigt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Staatsoberhäupter, Verbandsfunktionäre oder Prominente.

FIFA-Sprecher bezieht Stellung

„Es ist gängige Praxis, dass Sitzplätze für Fußballfunktionäre, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Prominente – unabhängig davon, um wen es sich handelt – im Rahmen des regulären Ablaufs der TV-Übertragung gezeigt werden“, sagte ein FIFA-Sprecher. HBS liefert die Bilder an alle Rechteinhaber, darunter auch ARD, ZDF oder MagentaTV.