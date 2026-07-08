„In der Verlängerung“: Rohr tippt auf Frankreich

SID 08.07.2026 • 07:08 Uhr Beim ersten WM-Viertelfinale zwischen Marokko und Frankreich erwartet der Afrika-Experte mit französischer Geschichte "ein gutes Fußballspiel".

Starkes Marokko, stärkeres Frankreich: Afrika-Experte Gernot Rohr tippt im ersten WM-Viertelfinale auf einen knappen Sieg der Europäer. „Frankreich schafft es in der Verlängerung“, sagte der deutsch-französische Nationaltrainer Benins dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Duell am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV).

Für die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2022 erwartet Rohr ein „ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, das wird ein ganz enges Ergebnis. Es war vor vier Jahren schon schwierig für Frankreich“, sagte er rückblickend auf die Partie, die die Équipe Tricolore seinerzeit in Katar mit 2:0 für sich entschieden hatte, „und jetzt wird es noch schwieriger“. Wer das erste Tor schießt, so der langjährige Profi von Girondins Bordeaux, „hat einen Vorteil, denn dann lässt sich gut mit den Räumen arbeiten. Es wird auf jeden Fall ein gutes Fußballspiel.“

Marokko habe in den letzten Jahren „so viel aufgeholt“ und sei als Weltranglisten-Sechster „im internationalen Niveau inzwischen ganz oben angekommen“, sagte der in Mannheim geborene und in Frankreich lebende Rohr. Der 73-Jährige, der in den letzten 16 Jahren in Afrika auch die Nationalmannschaften von Gabun, Niger, Burkina Faso und Nigeria trainiert hat, hob die gestiegene Bedeutung der Binationalität der Marokkaner hervor. Nicht weniger als sechs Spieler im marokkanischen Kader sind in Frankreich geboren, einige von ihnen wie Ayyoub Bouaddi, der noch im März die französische U21-Nationalmannschaft als Kapitän anführte, haben schon für französische Nachwuchs-Auswahlteams gespielt.