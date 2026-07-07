Kahn spottet über Fall Balogun: „Ballacks Gelb annullieren“

SID 07.07.2026 • 11:08 Uhr Der Ex-Nationaltorhüter schlägt zudem mit einem Augenzwinkern vor, das WM-Finale 2002 zu wiederholen.

Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn hat mit beißender Ironie auf den „Fall Balogun“ reagiert. „Da wir gerade die Fußball-Geschichte umschreiben, hätte ich noch einen kleinen Vorschlag: Kann die FIFA bitte die Gelbe Karte für Michael Ballack im WM-Halbfinale 2002 annullieren?“, schrieb der 57-Jährige am Dienstag in den sozialen Netzwerken.

Ballack hatte 2002 gegen Südkorea (1:0) seine zweite Gelbe Karte der Endrunde gesehen und war daher für das Endspiel gegen Brasilien gesperrt. Auch aufgrund dieses Falls entschied die FIFA später, Gelbe Karten nach dem Viertelfinale zu löschen.

Kahn reagierte mit seinem Kommentar auf die umstrittene Aufhebung der Sperre von US-Nationalspieler Folarin Balogun nach dessen Roter Karte bei der WM.