Kane plaudert über „surreales“ Treffen mit Trump beim Golf

SID 11.07.2026 • 10:39 Uhr Der US-Präsident hatte ihn vor 18 Monaten in Florida eingeladen.

Vor dem Wettschießen der Torjäger gegen Erling Haaland hat Harry Kane von einem ganz anderen Duell berichtet – auf dem Golfplatz mit Donald Trump. Vor 18 Monaten habe ihn der US-Präsident in Palm Beach eingeladen. „Es war eine ziemlich surreale Erfahrung“, erzählte der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft auf der Pressekonferenz vor dem WM-Viertelfinale am Samstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Miami gegen Norwegen.

Trump hatte bereits vor einigen Tagen von dem Treffen auf dem Golfplatz berichtet und über den Bayern-Star geschwärmt. Auf seiner Plattform hatte er wie gewohnt in Versalien geschrieben, Kane sei ein „großartiger Spieler“. Später sagte er Reportern, er möge „ihn sehr, er ist ein guter Golfer, er ist wirklich großartig“.