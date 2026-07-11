Kane über Haaland: „Eine Maschine, ein Biest“

SID 11.07.2026 • 02:16 Uhr Im WM-Viertelfinale von Miami treffen die Torjäger Kane und Haaland aufeinander.

Englands Kapitän Harry Kane geht mit großem Respekt ins Duell mit Norwegen und Torjäger Erling Haaland. „Erling ist unglaublich, seine Bilanz spricht für sich. Körperlich ist er eine Maschine, ein Biest“, sagte Kane vor dem WM-Viertelfinale am Samstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Miami: „Seine Abschlüsse sind auf höchstem Niveau, er ist einfach ein fantastischer Spieler.“

Auf dem Papier seien er und Haaland zwar Stürmer, aber ein Vergleich ergebe keinen Sinn, weil sie völlig unterschiedlich spielten. Ohnehin ginge es nicht nur um das Duell Haaland gegen Kane, sondern um ein Ticket fürs WM-Halbfinale. „Das wird ein hartes Spiel gegen ein sehr gutes Team, mit Top-Spielern und durch den Trainer bestens eingestellt“, sagte Kane: „Wir müssen Schwächen in ihrer Struktur finden und unser Spiel durchdrücken.“ Norwegen, so der Torjäger, sei derzeit auf einer Welle unterwegs.

Sein Trainer Thomas Tuchel lobte erneut Kane in den höchsten Tönen. „Er ist unser Anführer und Kapitän. Er geht voran, ist in der Form seines Leben“, sagte der deutsche Teammanager: „Er ist immer bereit, Verantwortung zu übernehmen und uns zu helfen. Es ist ein Privileg, ihn zu trainieren.“