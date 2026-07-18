Kane und Bellingham auf der Bank: Tuchel rotiert durch

SID 18.07.2026 • 22:13 Uhr Beim Spiel um Platz drei gegen Frankreich nimmt Tuchel einige Änderungen vor.

Englands Trainer Thomas Tuchel verzichtet beim Spiel um Platz drei der Fußball-WM gegen Frankreich zunächst auf die Stars Harry Kane und Jude Bellingham. Die beiden besten englischen Feldspieler des Turniers sitzen beim Duell am Samstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Miami auf der Bank.

Kane wird in der Sturmspitze durch Ivan Toney ersetzt, insgesamt tauschte Tuchel im Vergleich zum 1:2 gegen Argentinien im Halbfinale sieben Spieler in seiner Startformation aus.

Ebenso oft rotierte Didier Deschamps. In seinem letzten Spiel als französischer Nationaltrainer setzt er in der Offensive aber auf die bewährten Kräfte Michael Olise und Torjäger Kylian Mbappé. Die beiden Stars werden diesmal von Désiré Doué und Rayan Cherki unterstützt. Zudem starten Torhüter Mike Maignan und Adrien Rabiot, die auch beim 0:2 gegen Spanien begonnen hatten.

Frankreich und England hatten das Finale am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) vor den Toren New Yorks als großes Ziel ausgegeben. Das Spiel um Platz sei ein „Spiel, das niemand spielen wollte“, sagte Tuchel.