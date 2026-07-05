WM: Mexiko vs. England heute liv im TV, Stream und Ticker

SPORT1 05.07.2026 • 20:00 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag trifft England im WM-Achtelfinale auf Mexiko. SPORT1 zeigt, wie Sie das Spiel live verfolgen können.

Nach Kanada ist bei der WM in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Mexiko der zweite Gastgeber im Einsatz. El Tri trifft im Achtelfinale auf England (ab 2 Uhr im LIVETICKER).

Die Mexikaner fliegen durch das Turnier, doch mit den Three Lions wartet der erste richtig harte Brocken. Dennoch kann Mexiko für sich verbuchen, noch kein Gegentor bekommen zu haben – so auch im Sechzehntelfinale gegen Ecuador (2:0).

England tat sich gegen die DR Kongo lange schwer. Erst Harry Kane erlöste das Team von Trainer Thomas Tuchel mit einem Doppelpack. So stand es am Ende 2:1 und war ein weiterer glanzloser Auftritt des Weltmeisters von 1966.

WM: So können Sie Mexiko – England heute live verfolgen

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Tuchel ist bereits heiß auf das Spiel. „Ein Spiel gegen Mexiko im ‚Azteca‘ gehört zu den größten und faszinierendsten Aufgaben, die es im internationalen Fußball gibt“, sagte er. Torgarant Kane geriet ebenso ins Schwärmen: „Mexiko in Mexiko – größer geht es bei einer Weltmeisterschaft kaum. Die Atmosphäre wird unglaublich sein.“

80.000 fußballverrückte Fans in Grün, Weiß und Rot sind für England dabei nur ein Teil des Problems. Mexikos Team ist die dünnere Luft auf 2200 Höhenmetern in der Hauptstadt gewöhnt. „Die Höhenlage wird ein erheblicher Nachteil für uns sein. Darauf können wir uns innerhalb von vier Tagen körperlich nicht anpassen. Das ist schlicht unmöglich“, mutmaßte Tuchel: „Es werden sicherlich noch weitere Schwierigkeiten dazukommen. Aber wir sind bereit, uns ihnen zu stellen.“