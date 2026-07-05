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WM 2026: So frenetisch werden die Kap-Verde-Helden gefeiert

Kap Verde von Tausenden gefeiert

Das Team von Kap Verde erreichte bei seiner ersten WM-Teilnahme sensationell die K.-o.-Runde. In der Heimat werden die Helden frenetisch gefeiert.
Kap Verde begeisterte bei der WM nicht nur die eigenen Fans. Im Sechzehntelfinale lieferten sie Argentinien einen erbitterten Kampf. Das honorierten die Fans.
SID
Das Team von Kap Verde erreichte bei seiner ersten WM-Teilnahme sensationell die K.-o.-Runde. In der Heimat werden die Helden frenetisch gefeiert.

Die WM-Helden Kap Verdes um Torhüter Vozinha sind bei ihrer Rückkehr aus den USA von Tausenden begeisterten Fans am Flughafen der Hauptstadt Praia empfangen worden. Mit Fahnen und Bannern feierten die Anhänger ihre Fußball-Nationalmannschaft, deren Ankunft am Sonntagmorgen mit dem 51. Unabhängigkeitstag des Inselstaats zusammenfiel, der über 500 Jahre unter portugiesischer Herrschaft stand.

„Wir haben gezeigt, dass unsere WM-Qualifikation kein Glück war. Wir haben harte Arbeit und Widerstandskraft bewiesen und die USA mit erhobenem Haupt verlassen“, sagte Cheftrainer Bubista der Presse vor Ort.

WM 2026: Kap Verde frenetisch gefeiert

Das Team, das bei seiner ersten WM-Teilnahme sensationell die K.-o.-Runde erreichte, soll am Sonntag in einer Parade durch die Straßen von Praia gefeiert werden. Anschließend ist ein Empfang mit Präsident und Regierungsmitgliedern geplant.

Die knappe 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale von Miami hatte weltweit für Furore gesorgt. Kap Verde mit seinen nur 500.000 Einwohnern hatte dabei den haushohen Favoriten bis an den Rand einer Niederlage getrieben und sich mit seiner märchenhaften Reise in die Herzen der Fans gespielt.

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