"Katastrophaler Start": WM-Schock für Thomas Tuchel und England

Maximilian Lotz 01.07.2026 • 18:46 Uhr England gerät im Sechzehntelfinale der WM gegen die DR Kongo früh in Rückstand. Der Treffer ist ein herber Dämpfer für Thomas Tuchels Three Lions.

Kalte Dusche für England bei der WM! Thomas Tuchels Three Lions kassierten im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo (JETZT im LIVETICKER) nach wenigen Minuten einen empfindlichen Gegentreffer – auch in der 60. Minute lagen die Engländer noch zurück.

„Tuchels katastrophaler Start“, titelte die Daily Mail, die im Vorfeld der Partie mit der Schlagzeile „Tuchels bislang größte Bewährungsprobe“ bereits den Fokus auf den englischen Nationaltrainer gelegt hatte. Die Sun schrieb von einem „Alptraum-Start“.

Chancel Mbemba schlug vom rechten Flügel einen Diagonalball Richtung Sechzehner. Der eingelaufene Yoane Wissa kam zwar nicht an den Ball, zog aber Gegenspieler Djed Spence mit sich, sodass im Rücken Brian Cipenga völlig frei an den Ball kam. Der Linksaußen von UD Almería düpierte Jordan Pickford dann auch noch mit einem flachen Schuss ins kurze Eck (7.).

WM: Experte kritisiert Englands Torhüter

Der ehemalige Stürmerstar Alan Shearer sagte in der BBC: „Du kannst den Schock in den Gesichtern der englischen Spieler und Fans sehen. Das ist nicht das, was sie erwartet haben.“ Sein Urteil zum Abwehrverhalten war deutlich: „England vogelwild.“

Auch Pickford nahm Shearer mit in die Verantwortung: „Ein Torwart seiner Klasse sollte dort eigentlich nicht bezwungen werden.“

Jamie Carragher zeigte sich beim Telegraph „sehr, sehr besorgt“ angesichts des Auftritts der englischen Mannschaft bis zur ersten Trinkpause.

„England spielt völlig durcheinander“

„Thomas Tuchel sagte vor dem Spiel, die größte Sorge sei, wie man gegen eine starke Abwehr Torchancen schaffen könne. Das ist jetzt seine geringste Sorge! England kommt gar nicht an den Ball, um etwas zu machen. Die DR Kongo ist sowohl im Ballbesitz als auch in der Verteidigung deutlich überlegen“, analysierte Carragher.

„England spielt völlig durcheinander“, ergänzte die Liverpool-Legende. „In der Abwehr scheint niemand zu wissen, wer wen decken soll.“