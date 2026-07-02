"Kein Risiko": Ägypten bangt weiter um Salah

SID 02.07.2026 • 23:11 Uhr Ob der angeschlagene Mohamed Salah gegen Australien von Beginn an spielt, ist noch offen.

Ägypten bangt im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Australien am Freitag in Dallas (20.00 Uhr MESZ) um den Startelf-Einsatz von Kapitän Mohamed Salah. Man wolle beim zuletzt leicht angeschlagenen Offensivstar „kein Risiko“ eingehen, erklärte Nationaltrainer Hossam Hassan am Donnerstag.

„Mo Salah möchte unbedingt spielen und der Mannschaft helfen. Ich werde jedoch kein Risiko eingehen“, sagte Hassan: „Er wird nur eingesetzt, wenn ich zu 100 Prozent überzeugt bin, dass er vollständig fit ist.“

WM: Salah angeschlagen ausgewechselt

Der 34-jährige Salah war beim 1:1 gegen den Iran in der zweiten Halbzeit mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt worden und kühlte den Muskel anschließend mit einem Eisbeutel.