Klinsmann rechnet mit Deutschland ab: "Müssen uns schämen"

Manfred Sedlbauer 19.07.2026 • 00:14 Uhr Jürgen Klinsmann findet im SPORT1-Interview deutliche Worte für das deutsche Abschneiden bei der WM.

„Wir sind im Mittelmaß angekommen!“ Jürgen Klinsmann sieht den deutschen Fußball nach dem erneuten WM-Debakel am Boden, wie er im SPORT1-Interview im Adidas-Büro in New York verriet: „Wir haben mit der Weltspitze absolut gar nichts zu tun.“

Klinsmann sieht Jürgen Klopp als den richtigen Mann, um das DFB-Team voranzubringen: „Er ist ein Typ, der so einen Neuanfang starten kann. Er hat die Energie und die positive Art. Aber wir fangen relativ weit unten an.“

Es könne nicht sein, dass Deutschland „drei Weltmeisterschaften in Folge vergeigt. Das geht einfach nicht! Da müssen wir uns dafür schämen und eingestehen, dass viel, viel falsch gemacht wurde bei den vergangenen Weltmeisterschaften.“

Deutschland hat „komplett versagt“

Ähnlich äußerte sich Klinsmann beim SID: „Wenn man Kloppo haben kann, und er es machen will, dann wäre es natürlich wirklich toll“, sagte der Weltmeister von 1990: „Da wäre ich tausendprozentig dahinter.“

Doch „wir müssen uns auch eingestehen, dass wir komplett versagt haben, und das jetzt das dritte Mal in Folge“. Er habe mit seinen italienischen Freunden gescherzt, „vielleicht ist es besser, gar nicht zur WM zu gehen als sofort nach Hause zu gehen“.

Das erneut frühe Scheitern sei „brutal peinlich“.

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