Klopp-Deal vor Happy End

SID 15.07.2026 • 09:47 Uhr Nach dem Treffen der DFB-Spitze mit Red Bull deutet alles auf eine baldige Verkündung des Klopp-Deals hin.

Das Werben um Jürgen Klopp steht vor einem Happy End. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte ein DFB-Funktionär dem SID über die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), Klopps Noch-Arbeitgeber Red Bull und dem Wunsch-Bundestrainer.

Demnach hat die Verbandsspitze mit Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke am Dienstag in München beim Treffen mit RB-Vertretern den erhofften Durchbruch erzielt.

Der DFB lehnte eine offizielle Stellungnahme zu den Entwicklungen auch am Mittwoch ab. Zumal ein Gespräch zwischen Klopp und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff dem Vernehmen nach noch aussteht.

Fortschritte bei Verhandlungen in München

Dies soll noch in dieser Woche in den USA stattfinden, wo Klopp als Experte für MagentaTV im Einsatz ist. Sollte es auch dort eine Übereinkunft geben, steht der Unterschrift von Klopp beim DFB bis 2030 nichts mehr im Wege.

Watzke hatte dem SID das Treffen in München bestätigt. Er werde dazu allerdings ansonsten „keine Angaben“ machen, teilte der Bundesliga-Boss mit. Dennoch sickerte in der Folge durch, dass der DFB nach der „Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages“ mit Klopp nun auch mit Red Bull eine Lösung erzielt habe.

Bei dem Treffen ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen der Wunsch-Bundestrainer aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag als „Head of Global Soccer“ beim Brause-Giganten aussteigen kann. Zuletzt hieß es, Klopp könnte dem Konzern als Berater erhalten bleiben. Eine millionenschwere Ablöse will sich der DFB sparen.

Erstes Länderspiel für Klopp im September?

Der Verband mit den Verhandlungsführern Neuendorf und Watzke hatte sich mit Klopp in der vergangenen Woche in New York geeinigt.

Nach einem Treffen am Flughafen John F. Kennedy mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke äußerte sich der DFB „zuversichtlich, dass die Verhandlungen letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können“ – allerdings „vorbehaltlich“ einer Einigung mit Red Bull.