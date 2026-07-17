Klopp dementiert angebliche Aussagen zu England und Tuchel

SID 17.07.2026 • 23:11 Uhr Er habe sich in den vergangenen Tagen weder zu Thomas Tuchel noch zur Taktik der englischen Nationalmannschaft geäußert, betont der 59-Jährige.

Jürgen Klopp hat Berichte über angebliche Aussagen zur englischen Fußball-Nationalmannschaft, zu Nationaltrainer Thomas Tuchel oder zu taktischen Fragen zurückgewiesen. Der designierte Bundestrainer erklärte am Freitag in einer Videobotschaft, er habe in den vergangenen Tagen keine Interviews gegeben und sich zu den kursierenden Themen nicht geäußert.

„Ich habe heute viele Nachrichten zu Dingen erhalten, die in den sozialen Medien kursieren – etwa, dass ich mich zum Spiel Englands, zu Thomas Tuchel, zur Taktik und Ähnlichem geäußert hätte. Das stimmt nicht“, sagte Klopp.