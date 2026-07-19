Klopp findet „großzügige Regelung“ mit Red Bull

SID 19.07.2026 • 19:00 Uhr Der Wechsel zum DFB sei damit aber nicht final vereinbart.

Jürgen Klopp hat eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull bestätigt – neuer Bundestrainer ist er damit am Sonntag aber noch nicht. „Es ist noch nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung“, sagte er vor dem Finale der Fußball-WM bei MagentaTV: „Ich habe eine Einigung und Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr großzügige Regelung, sodass der Sache praktisch nichts mehr im Wege steht.“

Vollzug über den Wechsel zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) könne aber noch nicht vermeldet werden. „Es ist noch nichts entschieden, aber wir sind auch nicht weit davon entfernt, irgendwie irgendetwas verkünden zu können“, sagte er: „Wenn es so weit ist, dann werden wir das auch selbst machen, da brauchen wir keine anderen, die ständig zu früh schießen.“

Damit nahm Klopp Bezug auf Berichte vom Sonntagnachmittag. Es stünden aber noch „viele Gespräche“ an, „weil wir ja mit einem Verband sprechen. Viele Leute müssen da informiert werden, was man auch daran merkt, dass viele Informationen frühzeitig rauskommen, ob sie jetzt richtig oder falsch sind, sei mal dahingestellt. Aber es geht alles in die richtige Richtung.“