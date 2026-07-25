DFB-Team: Klopp schwärmt von Völler - "das wird gut"

SID 25.07.2026 • 06:36 Uhr Rudi Völler soll auch in der Klopp-Ära eine tragende Rolle spielen. Der neue Bundestrainer will eng mit dem DFB-Sportdirektor zusammenarbeiten.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp freut sich auf die Zusammenarbeit mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler. „Er wird ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner sein, weil ich alles von Rudi wissen möchte – wie Abläufe sind, wie die Dinge funktionieren hier, wie es gemacht wurde, all diese Informationen, die nur Rudi hat“, sagte Klopp, der beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat.

Völler galt bisher als enger Vertrauter des nach dem WM-Desaster zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay stand auch Völler in der Kritik, er wird seinen bis 2028 laufenden Vertrag aber erfüllen – sehr zur Freude Klopps.

Klopp hat Völler schon als Spieler bewundert