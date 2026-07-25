DFB-Team: Klopp schwärmt von Völler - "das wird gut"

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp freut sich auf die Zusammenarbeit mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler. „Er wird ein wahnsinnig wichtiger Ansprechpartner sein, weil ich alles von Rudi wissen möchte – wie Abläufe sind, wie die Dinge funktionieren hier, wie es gemacht wurde, all diese Informationen, die nur Rudi hat“, sagte Klopp, der beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat.
Wie Klopp von Völler profitieren will
Rudi Völler soll auch in der Klopp-Ära eine tragende Rolle spielen. Der neue Bundestrainer will eng mit dem DFB-Sportdirektor zusammenarbeiten.
Vertrag bis 2028: Rudi Völler
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Völler galt bisher als enger Vertrauter des nach dem WM-Desaster zurückgetretenen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Nach dem Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay stand auch Völler in der Kritik, er wird seinen bis 2028 laufenden Vertrag aber erfüllen – sehr zur Freude Klopps.
Klopp hat Völler schon als Spieler bewundert
Er bewundere Völlers „ganze Erfahrung, seine ganze Art, sein Blick aufs Leben, sein Grinsen in den richtigen Momenten, sein Sauersein in den richtigen Momenten, das möchte ich gerne mit in unserem Team haben“, sagte er. Schon „als Spieler“ habe er den Weltmeister von 1990 „sehr bewundert und über die Jahre kennen- und respektieren gelernt. Und jetzt dürfen wir sehr eng zusammenarbeiten. Das wird gut.“