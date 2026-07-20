Klopp zuversichtlich: „Das Talent ist da“

SID 20.07.2026 • 08:14 Uhr Der designierte Bundestrainer blickt optimistisch in die Zukunft, fordert aber eine andere Erwartungshaltung.

Der designierte Bundestrainer Jürgen Klopp blickt trotz dreier WM-Pleiten in Serie recht optimistisch in die Zukunft. „Wir sind U21-Vize-Europameister geworden, mit der U17 2023 Welt- und Europameister – das Talent ist da“, sagte der 59-Jährige am Rande des WM-Finals zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) bei MagentaTV.

Zugleich forderte Klopp: „Wir müssen eine Erwartungshaltung kreieren, mit der die Spieler umgehen können. Zum Spiel gehört, dass man sich frei fühlt, dass man überperformen kann. Dass man nicht ständig das Gefühl hat: Wir sind nicht gut genug, wir machen es niemandem recht.“

Wichtig für eine bessere Zukunft sei auch eine einheitliche „Ausbildungssprache“, betonte Klopp und bekannte: „Ich kann nicht mal sagen, ob das nicht inzwischen schon der Fall ist.“

Fakt sei jedoch, dass es in den Nachwuchsleistungszentren längst hauptamtliche Trainer gebe. Aber: „Wenn du da morgens um acht schon sitzt, die Kinder kommen nach der Schule um 16.00 Uhr zum Training, dann sagst du nicht: Jetzt spielt einfach mal. Sondern du hast zehn Ideen, 20 Ideen. Es gibt bestimmt auch ein Übercoaching, nicht überall, aber es kommt vor.“